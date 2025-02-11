Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2025 16:28
Engelli vergi indirimi ek ödemelerde oluyor mu?

Merhaba, ben engelli personelim ve ana maaşım için engelli vergi indirimi yaptırdım. Acaba teşvik ve taban ek ödemelerinde de engelli vergi indirimi imkanı var mı? bordroda öyle bir başlık var, o yüzden kafama takıldı.


Velinet
Aday Memur
11 Şubat 2025 16:30

Hayır


zk17ts
Şef
11 Şubat 2025 16:35

tüm indirim zaten maaşta kullanılıyor

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