Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2025 17:38
Atama istihdam formu hakkında

Şubat ayı mazeret atamam gerçekleşti bu pbs deki atama istihdam formu değerlendiriliyor mu ilçede çalışmak istediğimi belirttim sizce değerlendirilir mi ?


solder312131
Şef
11 Şubat 2025 17:47
çok etkili değil ama okunmuyor da değil. ilçenin ihtiyacı var ise bu personelde istemiş zaten denilip verilebilirsin.

BY-MUHASEBECİ
Memur
11 Şubat 2025 18:34
mazeret durumunuz nedir acaba

Hasancanyasa
Aday Memur
11 Şubat 2025 19:28
eş durumu
BY-MUHASEBECİ, 4 saat önce
mazeret durumunuz nedir acaba

BY-MUHASEBECİ
Memur
11 Şubat 2025 19:35
ilk atama mı özel mi peki

Hasancanyasa
Aday Memur
11 Şubat 2025 19:35
özel
BY-MUHASEBECİ, 3 saat önce
ilk atama mı özel mi peki

BY-MUHASEBECİ
Memur
11 Şubat 2025 19:36
anladım hayırlısı olsun hakkınızda

Hasancanyasa
Aday Memur
11 Şubat 2025 19:37
sağoö
BY-MUHASEBECİ, 3 saat önce
anladım hayırlısı olsun hakkınızda
Toplam 7 mesaj

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