İl dışı- eş durumu

Merhabalar öğretmenlerim bir sorum olacaktı; şu an manisadayız il dışı ile Ankaraya tayin istemeyi düşünüyorum kısmetse tayinim çıktığı diyelim ağustos ayında da eş durumu isteyebiliyor muyum? (Eşim eskişehirde iş bulabilir çünkü) ( nikahımız bu tarihlerden çok önce oldu)

Kılavuzda ayrıldıkları il/ilçeye dönemez ifadesini gördüm ancak başka il içinde aynı şey geçerli mi acaba?