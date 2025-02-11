KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Şubat 2025 18:58
kpss lisans

merhabalar, calisma programi, kaynak ve tavsiyeye ihtiyacim var arkadaslar calismaya baslayacagim :) yardimci olan olursa cok sevinirim


goygoyevskii
11 Şubat 2025 20:54
matematik Mehmet bilge yıldız tarih ramazan Yetgin coğrafya engin Eraydın vatandaşlık Emrah Vahap hoca sözel mantık doğan savaş hocanın kitabı var soru kaçırmazsınız

furkan yedek
Şef
11 Şubat 2025 21:47
bölüm ne

sevtufan.
11 Şubat 2025 22:20

uluslararasi ticaret okudum suan aciktan ik okuyorum

furkan yedek, 48 dk. önce
bölüm ne
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İİBF taban puan tahminleriBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.Göç idaresi büro personeli alımıRüyamda KPSS sonucumu gördüm.Mühendis maaşıMilli Saraylar Uzman Yardımcılığına başvuran var mı?YÖK İibf Lisans Büro Personeli BaşvuranlarSGK icra memuruDil tazminatı hakkındaSözleşmeliden diğer bir kuruma geçiş

Sözlük

günün mottosu 2 Ankara ya halen karın yağmaması 5 topuklu ayakkabı 1 Toplumsal kutuplaşma 2 Habib-i Neccar Camisi 2 uzay 2 Küstüm ama konuşmak için fırsat kolluyorum 1 manchester city 1 Tirşik Çorbası 1 kartalkaya 2

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?