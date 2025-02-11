İstanbul Baltalimanı Polis Evi

2024 yılı mayıs ayında düğün yaptım. Düğün sahibine iki oda vermiyorlar, ben inanıyorum ki o gün en az beş oda boştu.

2024 yılı mayıs ayında düğün yaptım. Düğün sahibine iki oda vermiyorlar, ben inanıyorum ki o gün en az beş oda boştu.