Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2025 19:25
İstanbul Baltalimanı Polis Evi

Burada nasıl konaklayabiliriz acaba tanıdığım yok


Gırık1966
Aday Memur
11 Şubat 2025 19:28

Tanıdığın olsa bile konaklayamazsın o kadar vahim durum


kral122
Daire Başkanı
11 Şubat 2025 21:18

Ben her gityigimde kaldım


Brse
Memur
11 Şubat 2025 21:28

Aynen sorun yok. Ben de hep yer buldum.

kral122, 1 saat önce

Ben her gityigimde kaldım


3434s
Aday Memur
11 Şubat 2025 21:33
polis almıyorlar içeriye herhalde
Gırık1966, 3 saat önce

Tanıdığın olsa bile konaklayamazsın o kadar vahim durum


Başkan91
Şef
11 Şubat 2025 21:59

Abartmayın 3gün kala ararsanız tabi yer yok der İstanbul sonuçta 1hafta 10gün öncesinden aradım gayette yardımcı oldular


İSFU42
Aday Memur
11 Şubat 2025 22:14
2024 yılı mayıs ayında düğün yaptım. Düğün sahibine iki oda vermiyorlar, ben inanıyorum ki o gün en az beş oda boştu.
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