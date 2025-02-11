Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2025 19:38
Özelde hemşirelik..

Arkadaşlar bu sene yks sınavında anestezi bölümünü tercih ederek 2 sene sonra dgs ile hemşireliğe geçiş yapmak istiyorum.. merak ettiğim birkaç konu var.. özelde durumlar nasıl? rahat iş bulabilir miyim? maaşlar ne kadar? sizce uğraşmaya değer mi? tavsiye eder misiniz? özellikle hemşire veya sağlık çalışanı Arkadaşlardan görüş veya düşünce bekliyorum.. teşekkürler..


Muhendisinbiri1
Aday Memur
11 Şubat 2025 20:46

Bende bir yakınımı yönlendirdim hemşirelik bölümüne bende merak ediyorum


rhCcEe
Aday Memur
11 Şubat 2025 21:48
Özelde hemen iş bulursun.Kamuda iş olanağı fazla.Akademik olarak anestezi teknikeri olduğun için yüksek lisans yaptıktan sonra shmyo hoca olmak için bir adım daha öndesin.

Maverıck
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 21:57
teşekkürler.. maaş durumları nasıldır peki?
rhCcEe, 47 dk. önce
Özelde hemen iş bulursun.Kamuda iş olanağı fazla.Akademik olarak anestezi teknikeri olduğun için yüksek lisans yaptıktan sonra shmyo hoca olmak için bir adım daha öndesin.

Maverıck
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 21:59
Bir de şu an 36 yaşındayım.. Yaş problem olur mu?
rhCcEe, 47 dk. önce
Özelde hemen iş bulursun.Kamuda iş olanağı fazla.Akademik olarak anestezi teknikeri olduğun için yüksek lisans yaptıktan sonra shmyo hoca olmak için bir adım daha öndesin.
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