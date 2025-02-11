Özelde hemşirelik..

Özelde hemen iş bulursun.Kamuda iş olanağı fazla.Akademik olarak anestezi teknikeri olduğun için yüksek lisans yaptıktan sonra shmyo hoca olmak için bir adım daha öndesin.

Özelde hemen iş bulursun.Kamuda iş olanağı fazla.Akademik olarak anestezi teknikeri olduğun için yüksek lisans yaptıktan sonra shmyo hoca olmak için bir adım daha öndesin.