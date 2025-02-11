Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


11 Şubat 2025 19:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı mal müdürlüğünde görevli vhki personeliyim göreve başlayaşı henüz bir sene olmadı ve henüz bir sendikaya üye değilim. Defterfalıklarda görevli arkadaşlar sizce hangi sendikaya üye olmalıyım tavsiyelerinizi paylaşır mısınız

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