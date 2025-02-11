Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı mal müdürlüğünde görevli vhki personeliyim göreve başlayaşı henüz bir sene olmadı ve henüz bir sendikaya üye değilim. Defterfalıklarda görevli arkadaşlar sizce hangi sendikaya üye olmalıyım tavsiyelerinizi paylaşır mısınız

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı mal müdürlüğünde görevli vhki personeliyim göreve başlayaşı henüz bir sene olmadı ve henüz bir sendikaya üye değilim. Defterfalıklarda görevli arkadaşlar sizce hangi sendikaya üye olmalıyım tavsiyelerinizi paylaşır mısınız