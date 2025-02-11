Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2025 19:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı mal müdürlüğünde görevli vhki personeliyim göreve başlayaşı henüz bir sene olmadı ve henüz bir sendikaya üye değilim. Defterfalıklarda görevli arkadaşlar sizce hangi sendikaya üye olmalıyım tavsiyelerinizi paylaşır mısınız


Ryhnqr
11 Şubat 2025 20:28
arkadaşlar bu arada yürüme engelliyim ( tekerlekli sandalye kullanıyorum ) önerilerinizi ona göre yazarsanız çok sevinirim
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

SGK da çalışan memur var miTarım bakanlığı koruyucu giyimHenüz yeni bağlı kuruluş olan DKMP'nin tayin yönetmeliği ne zaman belli olur?Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzm Yrd Sınav Daveti AlanlarTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Hazine ve Maliye BakanlığıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıÖzel sektör eş durumu tayini

Sözlük

Tirşik Çorbası 1 şenyuva köprüsü 2 Küstüm ama konuşmak için fırsat kolluyorum 1 ege denizindeki deprem fırtınası 2 rize 4 tonlarca sebzeyi boş araziye dökmek 1 Bugün olanlar 3 sevmediğin yemekler 1 Çiçek çizmeci 1 günün mottosu 2

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?