Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2025 19:57
Proje okulu ve il içi tayin durumu

arkadaşlar bişey soracağım : proje okulunda görev yapmaktayım görev sürem dolduğu için tekrardan kendi okulumu yazacağım, kendi okuluma yeniden atamam olduğunu varsayarsak, sonradan il içi proje okulu olmayan okulları yazabilmem için 3 yıl daha beklemek zorundamıyım yoksa 1 yıl geçtikten sonra bu okulları da yazabiliyormuyum il içi tayinde ? ( proje okulu olan okullardan 1 yıl sonra başka bir okul yazabiliyorum ama proje okulu olmayanlarda durum nasıl kısaca )


bahçesaray
Memur
11 Şubat 2025 20:16
kılavuzun 5F-G maddesine bakın

bahtoman
Memur
11 Şubat 2025 21:20

proje okulu atama ve görevlendrme klavuznu kastediyorsanız ordaki maddelerle ilgili değil benim sorum. o maddede aynı yıl il içi veya il dışı yer değiştirmede bulunamayacaktır yazıyor. ben daha sonradan yapılacak bir il içi tayin istemi için sormuştum. 3 yılı doldurmak mı gerekiyor diye

bahçesaray, 2 saat önce
kılavuzun 5F-G maddesine bakın

bahçesaray
Memur
11 Şubat 2025 22:18
kadro yeni geçti /geçecek ise 3 yıla tabisiniz, kadro yeni okula geldiği için il içi süre sıfırlanıyor, 2. ,4 yılı çalışacaksanız , il içi, dışı isteyebilirsiniz
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