Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Şubat 2025 21:49
2021-2014 arası TÜİK enflasyon rakamları itirazına cevap geldi.

Tüik'e cimer aracılığı ile yaptığım başvuru ile ilgili daha önce konu açmıştım.

konu linki:

https://forum.memurlar.net/konu/2577738/2021-22-23-24-yillarina-iliskin-enflasyon-rakamlarinin-yeniden-hesaplanmasi-icin-dilekce-yazdim.html

CİMER aracılığı ile yaptığım başvuruya TÜİK tarafından verilen cevap buün geldi. cevap epey uzun, mesaj kirliliği olmasın diye herkesin de güvenebileceği youtube sitesine link attım. profilim de mesajımı paylaştım. başka türlü nasıl yayınalayacağım konusunda fikir aklıma gelmedi

link;

http://youtube.com/post/Ugkxl4Z8CpdOcAVoCgS2bhbkz9e0A1dU89JG?si=jMXER3kWQBg0WW3s

cevabın bir kısmı;

Türkiye geneli için tahmin veren TÜFE?de 2024 yılında 81 ilin tamamı ve 227 ilçe kapsamında, 28 852 işyeri ve 5 246 konuttan (kira) 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay yaklaşık 608 594 fiyat derlenmektedir. TÜFE, Türkiye genelinde derlenen fiyatların genel seviyesinde meydana gelen değişimi ifade etmektedir.

Tüketici fiyat endeksi; sadece orta gelirli, sadece asgari ücretli veya sadece yüksek gelirli gibi belirli bir gelir grubunu veya hanelerin sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate alarak değil Türkiye?de yaşayan tüm haneleri kapsayacak ve genel Türkiye ortalamasını yansıtacak şekilde hesaplanmaktadır. TÜFE sepetinde kapsanan mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen artışların herkesi aynı oranda etkilemeyeceği açıktır. Örneğin, bebeği olan haneler bebek bezi, bebek maması vb. ürünlerin fiyat değişimlerinden; sigara içenler sigaradaki fiyat değişimlerinden yüksek oranda etkilenirken; elektrik fiyatlarındaki artış herkesi bir şekilde etkilemektedir."

ŞEKLİNDEDİR. tamamını okuyup bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar yukarıdaki youtube linke bakabilir. Cevap tatmin edici olmadığı için Kamu denetçisine başvurmayı düşünüyorum. fikri olan ve destek olmak isteyen arkadaşlar özelden ulaşabilir.

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)2025 Ocak maaşlarımızı yazalımEn Düşük Memur Maaşının Ne Kadar Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?2025 temmuz zammı tahminiYapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMüdür zorbalığıBirileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesinTemmuz zammında son durum nedir?Ek hesabı nasıl hacze düşüreceğim?

Sözlük

artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1 manchester city 1 zehirli mikrofon 2 Pestisit 1 dünya bakliyat günü 7 tevarüs 1 Galatasaray'ın üzerine oynanan oyunlar 7 cüce 1 Tirşik Çorbası 1 serçe 1

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?