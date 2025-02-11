Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2025 22:05
Süresiz geçici görev 3 aya düşürüldü anlamı nedir

Sağlık sebebiyle 5.5 yıldır süresiz geçici görevliydim bugün itibariyle süresiz geçici görevim sonlandırıldı 6 Ay süre ile geçici görevlendirilerek 6 ay sonra asli görev yerine iadesi şeklinde cezaevine tebliğ gelmiş. Nasıl hlbir yol izlemem gerekiyor lütfen yardımcı olun


Sultan1992
Memur
11 Şubat 2025 22:20

Malesef aynı tebliği bende aldım sanırım 6 aydan sonra yine uzattılar gibi bile varmi

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