Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2025 22:54
Kurum, aym kararından sonra istinafa gitti.

Benim bir akademik kadroya GS nedeniyle başlatılmamam üzerine açtıgım dava 7 yıl sonra aym tarafından lehime sonuçlandı ve ilk derece mahlemesi de karara uydu, yalnız yeniden arşiv arş. yapılabilir diye belirtti. Ben bunu beklerken, bugün, kurumun kararı istinafa götürdüğünü gördüm. Bu durumda ben işe başlar mıyım, yoksa istinaf sürecini mi beklerim? Sonuçta şu an için sonuçlanmış olan dava, lehime.


Kenzo123
Memur
11 Şubat 2025 23:25

İstinafı beklemezsin


muallimmm4638
Şef
11 Şubat 2025 23:36
bir ay içinde başlarsın ama gel başla diye aramıyorlar sanırım

donurh
Daire Başkanı
11 Şubat 2025 23:59

Peki kafamı karıştıran birşey var: Şimdi ben birikmiş haklarımı da alırsam, sonra da kurum istinafı kazanırsa, atıyorum 1 sene sonra parayı geri mi isteyecekler? Bir de, diyelim ki işe başladım ve hemen istifa ettim, başka bir kadro bulduğum için. O zaman birikmiş haklarımı yine alabilir miyim?


muallimmm4638
Şef
12 Şubat 2025 02:43
bu tecrübe isteyen bişey. mantıken geçmişi alacaksın olur deriz ama
donurh, Dün

Peki kafamı karıştıran birşey var: Şimdi ben birikmiş haklarımı da alırsam, sonra da kurum istinafı kazanırsa, atıyorum 1 sene sonra parayı geri mi isteyecekler? Bir de, diyelim ki işe başladım ve hemen istifa ettim, başka bir kadro bulduğum için. O zaman birikmiş haklarımı yine alabilir miyim?


donurh
Daire Başkanı
12 Şubat 2025 04:01

anladım, galiba süreç içine netleşecek. Cevaplar için herkese teşekkür.

muallimmm4638, 12 saat önce
bu tecrübe isteyen bişey. mantıken geçmişi alacaksın olur deriz ama
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