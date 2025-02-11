Eş durumu 663-45/A ve kadrolu memur

Sayın arkadaşlar eş durumuyla ilgili olarak çok az denk geldiğim ve cevap alamadığım bir konuyu açtım.

Şimdi Bakanlık ilanda 663 45/A olan 3+1 personelin eşi farklı kurumda (Örneğin;Adalet Bakanlığı memur,mübaşir, ikm, Maliye memur, şef, Nüfusta memur, işkurda memur vhki v.s) kadrolu olması şartıyla başvurma hakkı vardır demiştir.

Tamam diyelim başvurumuzu yaptık ancak buna ilişkin sonucu merak etmekteyim.

Şöyle ki; Bu başvuruların sonucu kesin olumlu olur mu? Yoksa red yiyenler var mı? Kendiniz veya çevrenizde gördüğünüz bu duruma ilişkin bilginiz var mı?

Örneğin X ilinde hemşire için 40 pozisyon açık eş durumu isteyen 25 kişi var. Bu sayının hepsi gidebilir mi? Eşi o X ilinde saydığım kurumlarda kadrolu memur olan 25 başvuru yapan personelin hepsi oraya gidebilir mi?

Yoksa sağlık bakanlığı önce ilgili bakanlığa " Bu kişinin eşi kadrolu mu? Kendisi tayin istese gelebilir mi?" şeklinde yazı gönderip, cevabı aldıktan sonra bizim personel 3+1 gönderemeyiz sen gel, kadroluymuşsun, yer değiştirme hakkın varmış gibi bir durum olur mu?

Buna ilişkin olarak örneklere maalesef denk gelemedim. Hep özel sektör veya asker polis, onların zaten kesin hakkı var ama bu kadrolu kişilerde oran nedir?