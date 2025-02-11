Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2025 23:05
Eş durumu 663-45/A ve kadrolu memur

Sayın arkadaşlar eş durumuyla ilgili olarak çok az denk geldiğim ve cevap alamadığım bir konuyu açtım.

Şimdi Bakanlık ilanda 663 45/A olan 3+1 personelin eşi farklı kurumda (Örneğin;Adalet Bakanlığı memur,mübaşir, ikm, Maliye memur, şef, Nüfusta memur, işkurda memur vhki v.s) kadrolu olması şartıyla başvurma hakkı vardır demiştir.

Tamam diyelim başvurumuzu yaptık ancak buna ilişkin sonucu merak etmekteyim.

Şöyle ki; Bu başvuruların sonucu kesin olumlu olur mu? Yoksa red yiyenler var mı? Kendiniz veya çevrenizde gördüğünüz bu duruma ilişkin bilginiz var mı?

Örneğin X ilinde hemşire için 40 pozisyon açık eş durumu isteyen 25 kişi var. Bu sayının hepsi gidebilir mi? Eşi o X ilinde saydığım kurumlarda kadrolu memur olan 25 başvuru yapan personelin hepsi oraya gidebilir mi?

Yoksa sağlık bakanlığı önce ilgili bakanlığa " Bu kişinin eşi kadrolu mu? Kendisi tayin istese gelebilir mi?" şeklinde yazı gönderip, cevabı aldıktan sonra bizim personel 3+1 gönderemeyiz sen gel, kadroluymuşsun, yer değiştirme hakkın varmış gibi bir durum olur mu?

Buna ilişkin olarak örneklere maalesef denk gelemedim. Hep özel sektör veya asker polis, onların zaten kesin hakkı var ama bu kadrolu kişilerde oran nedir?


yakamozsa15
Aday Memur
12 Şubat 2025 10:16

hocam il sağlık müdürlüğünü arayıp sormak da fayda var bence


ÇayUstası
Aday Memur
12 Şubat 2025 11:06

Hocam aradım hatta bakanlığı da aradım. Hakkınız var başvurabilirsiniz diyip duruyorlar. Tamam abi hakkım var sonuç ne sonuç orda tıkandım.

Ciddi tercihler yapmam lazım bunun sonucunu bilemediğimdem ortada kaldım.

yakamozsa15, 4 saat önce

hocam il sağlık müdürlüğünü arayıp sormak da fayda var bence

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çkys ye DüşmeÜnvan değişikliği (bilen yazsın)1.basamaktaki teşvik ödeme sorunuSorularınızı yanıtlıyorum.Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Sağlık çalışana hakaret bilenÖzelde hemşirelik..ilçeler arası yer değişikliğiAtama işlemi başlatıldı Ne demek Eş durumu 663-45/A ve kadrolu memur

Sözlük

Küstüm ama konuşmak için fırsat kolluyorum 1 sütçü imam 1 tevarüs 1 ege denizindeki deprem fırtınası 2 ayaklarını klozete sokmak 1 Çiçek çizmeci 1 gülünce gözlerinin içi gülüyor 1 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 lobotomi 1 günün mottosu 2

Son Haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de yakalandıTürkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyorİzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördüSiverek'te kuduz alarmı: Köpek saldırısı ve karantina

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL