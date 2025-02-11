Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2025 23:19
Eş durumu tayini hk.

Merhaba arkadaşlar. Eşim 2.5 yıl kıdeme sahip gelir uzman yardımcısı ben ise 1.5 yıl kıdemli icra müdür yardımcısıyım. Atama durumunda kim kime tabi olur?

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