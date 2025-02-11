Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2025 23:19
2025 Bilsem Öğretmen Ataması Bilgi Paylaşımı
2025 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen atama ve seçme süreci ile ilgili tek başlıkta bilgi paylaşımı yapalım.

vengberz
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 09:48

Burada BİLSEM'le ilgili paylaşım yapan pek olmaz.

BİLSEM'de öğretmen olmakla ilgili arama yaparsanız başka yerde bolca paylaşım yapıldığını ve sorularınıza cevap veren insanlar olduğunu görebilirsiniz.

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