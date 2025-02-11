Yol harcırahı

Ben de sizin gibi Dargeçit'e yapmalarını söyledim. Bana ataman Mardin'e yapıldığı için harcırahı Yozgat Mardin arası yapıyoruz dedi. Mardin Dargeçit arasındaki yol harcırahını Mardin senin atamanı yaptığı için Mardin'den yapmalarını iste dedi.

Ben de sizin gibi Dargeçit'e yapmalarını söyledim. Bana ataman Mardin'e yapıldığı için harcırahı Yozgat Mardin arası yapıyoruz dedi. Mardin Dargeçit arasındaki yol harcırahını Mardin senin atamanı yaptığı için Mardin'den yapmalarını iste dedi.