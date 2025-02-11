Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2025 23:58
Yol harcırahı

Arkadaşlar benim mazeret atamasından tayinim Mardin Dargeçit'e çıktı. Destek Büro yol harcırahını Mardin'e yani ile yapacağını atamamın Mardin'e yapıldığını söyledi. Mardin ile Dargeçit arasındaki yol harcırahının yapılması için nasıl bir yol izlemeliyim. Bu arada Mardin ile Dargeçit arası 105 km dir.


Kurtarıcılar
Memur
11 Şubat 2025 23:59
Şu an Yozgat'ta görev yapıyorum.

İkikapılıhan
Aday Memur
12 Şubat 2025 00:06
İlçe destek büro başlama yaptığında harcırahını düzenler.

Mazikalbimdeyaradir
Memur
12 Şubat 2025 00:21

Hangisi uzaksa oraya göre harcırah yaptır.yozgata mardin merkez uzaksa merkeze göre,Dargeçit uzaksa Dargeçite göre yaptır ilisik kesecegin ilden.


ÖTÇ66
Aday Memur
12 Şubat 2025 00:29
merkez demin devrem
Kurtarıcılar, Dün
Şu an Yozgat'ta görev yapıyorum.

Kurtarıcılar
Memur
12 Şubat 2025 07:03
Ben de sizin gibi Dargeçit'e yapmalarını söyledim. Bana ataman Mardin'e yapıldığı için harcırahı Yozgat Mardin arası yapıyoruz dedi. Mardin Dargeçit arasındaki yol harcırahını Mardin senin atamanı yaptığı için Mardin'den yapmalarını iste dedi.
Mazikalbimdeyaradir, Bugün

Hangisi uzaksa oraya göre harcırah yaptır.yozgata mardin merkez uzaksa merkeze göre,Dargeçit uzaksa Dargeçite göre yaptır ilisik kesecegin ilden.


Polisc
Aday Memur
12 Şubat 2025 07:16
doğuya gidildiğinde genel de il merkezine yaparlar daha sonrasından ilçede başlama yapınca ilçe destek büro ile görüş hallederler, genel de bu şekilde olur
Kurtarıcılar, 7 saat önce
Ben de sizin gibi Dargeçit'e yapmalarını söyledim. Bana ataman Mardin'e yapıldığı için harcırahı Yozgat Mardin arası yapıyoruz dedi. Mardin Dargeçit arasındaki yol harcırahını Mardin senin atamanı yaptığı için Mardin'den yapmalarını iste dedi.

gulyabani.10
Aday Memur
12 Şubat 2025 07:20
il ve ilçe arası gittiğin yerde ödenir atama onayın mardin il emniyet olduğu için oraya kadar öder çalıltığın yer

Kurtarıcılar
Memur
12 Şubat 2025 07:24
Teşekkür ederim arkadaşlar çok sağolun...
Toplam 8 mesaj

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