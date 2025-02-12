Belediye sözlü mülakat

Ben de belediye memurluğunda 5 yılı geride bıraktım. Öncelikle mülakata gelirken tamamen torpille alım olacağını düşünmüştüm ama hiç de beklediğim gibi olmadı. Benimle birlikte 100'den fazla memur aldılar ve torpilli olduğundan şüphelendiğim bir kişi bile olmadı. İşletme mezunuyum unvanım bilgisayar işletmeni, bana sorulan sorulardan hatırladıklarım; yüksek mahkemeler, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı yer, Londra Anlaşması'ydı. Genel kültür sorularıydı kısacası, bunun yanında şehirle alakalı sorular sordular şehrin önemi, ünlü şahsiyetleri vs. Çok fazla resmi değildi sohbet havasında geçti tavsiyem kendinizi olabildiğince satmanız yani varsa iş tecrübelerinizde bildiğiniz alakalı alakasız programlardan bahsetmeniz örneğin ben bilgisayar işletmenliğine başvurdum ama autocad sertifikam vardı ondan bahsedince ilgi çekti onunla alakalı sorular sordular.
Belediye memurluğunun bence tek avantajı maaş çalışma ortamı, tayin durumu sıkıntılı fakat yine de memurluk memurluktur yıllarca özel sektörde çalıştım bana cennet gibi geliyor :)
Ben de belediye memurluğunda 5 yılı geride bıraktım. Öncelikle mülakata gelirken tamamen torpille alım olacağını düşünmüştüm ama hiç de beklediğim gibi olmadı. Benimle birlikte 100'den fazla memur aldılar ve torpilli olduğundan şüphelendiğim bir kişi bile olmadı. İşletme mezunuyum unvanım bilgisayar işletmeni, bana sorulan sorulardan hatırladıklarım; yüksek mahkemeler, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı yer, Londra Anlaşması'ydı. Genel kültür sorularıydı kısacası, bunun yanında şehirle alakalı sorular sordular şehrin önemi, ünlü şahsiyetleri vs. Çok fazla resmi değildi sohbet havasında geçti tavsiyem kendinizi olabildiğince satmanız yani varsa iş tecrübelerinizde bildiğiniz alakalı alakasız programlardan bahsetmeniz örneğin ben bilgisayar işletmenliğine başvurdum ama autocad sertifikam vardı ondan bahsedince ilgi çekti onunla alakalı sorular sordular.
Belediye memurluğunun bence tek avantajı maaş çalışma ortamı, tayin durumu sıkıntılı fakat yine de memurluk memurluktur yıllarca özel sektörde çalıştım bana cennet gibi geliyor :)