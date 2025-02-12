Belediye sözlü mülakat

Arkadaşlar yakında bir belediyenin sözlü mülakatına gireceğim. Kadro ünvanıyla ilgili sorular da gelecekmiş. Benim başvurduğum kadroya işletme, iktisat ve kamu yönetimi mezunları başvuruyor. Ben de işletme mezunuyum.

Bu durumda nasıl sorular gelir, bir fikriniz var mı?