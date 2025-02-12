Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2025 08:12
Ekip aracı ile karışılan yaralamalı trafik kazası ve tutanak

İyi günler, ekip aracıyla kaza yapılınca kaza tutanağını polis tutsa oluyor mu arkadaşlar?


Türkçü07
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 08:14
Başına ekip aracıyla böyle bir kaza gelip polislerin tuttuğu oldu mu acaba?

Colonel33
12 Şubat 2025 08:41
Ekip aracı kazalarına trafik ekibinin çağırılıp rapor tutması zorunludur.

Türkçü07
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 08:46
sorum şu devrem; ekip aracıyla yaralanmalı kazaya karıştım, hastaneye kaldırıldım, tutanağı polis tutmuş, jandarmanın tutması gerekiyor muydu yoksa öyle bir kanun yönetmelik var mı yok mu onu merak etmiştim.
Colonel33, 6 saat önce
Ekip aracı kazalarına trafik ekibinin çağırılıp rapor tutması zorunludur.

Türkçü07
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 10:03
başına böyle birşey gelen oldu mu arkadaşlar? Karşı taraf tutanağı polis tuttuğu için itiraz etti

Kısa hayat
Aday Memur
12 Şubat 2025 10:28
trafik polisinin tutması yeterli tutanağı. Jandarma tutar diye bir şey yok.

Türkçü07
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 10:36
teşekkür ederim devrem cevabın için
Kısa hayat, 4 saat önce
trafik polisinin tutması yeterli tutanağı. Jandarma tutar diye bir şey yok.
Toplam 6 mesaj

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