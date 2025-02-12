Ekip aracı ile karışılan yaralamalı trafik kazası ve tutanak

sorum şu devrem; ekip aracıyla yaralanmalı kazaya karıştım, hastaneye kaldırıldım, tutanağı polis tutmuş, jandarmanın tutması gerekiyor muydu yoksa öyle bir kanun yönetmelik var mı yok mu onu merak etmiştim.

sorum şu devrem; ekip aracıyla yaralanmalı kazaya karıştım, hastaneye kaldırıldım, tutanağı polis tutmuş, jandarmanın tutması gerekiyor muydu yoksa öyle bir kanun yönetmelik var mı yok mu onu merak etmiştim.

Colonel33, 6 saat önce Ekip aracı kazalarına trafik ekibinin çağırılıp rapor tutması zorunludur.