Kar tatili ve Sorumluluk sınavı Hk.

kar tatiline denk gelen Sorumluluk sınavı için öğrenci okula cagrilip sınav yapılabilir mi. Diyelim çağırdık ve sınavı yapıldı, ödemesi nasıl olur? Tatil günü için ödeme yapılır mı?

kar tatiline denk gelen Sorumluluk sınavı için öğrenci okula cagrilip sınav yapılabilir mi. Diyelim çağırdık ve sınavı yapıldı, ödemesi nasıl olur? Tatil günü için ödeme yapılır mı?