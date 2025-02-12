Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 08:58
Kar tatili ve Sorumluluk sınavı Hk.
kar tatiline denk gelen Sorumluluk sınavı için öğrenci okula cagrilip sınav yapılabilir mi. Diyelim çağırdık ve sınavı yapıldı, ödemesi nasıl olur? Tatil günü için ödeme yapılır mı?

bahçesaray
Şef
12 Şubat 2025 09:02

olmaz


altıntaşli
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 09:09

İstanbul'da nispeten güneşli bir hava var. Ama kar tatili

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