Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Şubat 2025 09:09
Mühendis emekli maaşı

Mühendis ile hemşire ve öğretmen arasında 500 tl emekli maaşı farkı var. O zaman mühendisle doktor arasında da 500 tl fark olsun. maalesef mühendis doktordan tam 30 bin tl daha az emekli maaşı almaktadır. Bir zamanlar doktor ve mühendislerin maaş ve emekli maaşları eşitti. Mühendislerin üvey evlat muamelesi gördüğü ortada. Adalet istiyoruz.


Scooby doo
Genel Müdür
12 Şubat 2025 09:20

30 yıl çalışmış bazı ünvanların emekli maaşları:

Öğretmen: 31.379 tl

Hemşire: 31.379 tl

İmam: 31.379 tl

Mühendis: 31.916

Doktor: 59.912 tl

Görüldüğü gibi mühendisin altındaki ünvanların emekli maaşı mühendisinkine ne kadar yakın, sözde üstündeki ünvanların mühendisinki ile emekli maaşı arasında ise uçurum var. Tam iki kat uçurum var.


Mahmut Çelik
Memur
12 Şubat 2025 09:28
Eskiden nasıldı bilmiyorum ama şuan mühendis ve doktor emekli olunca aynı maaşı alacak. Ben doktorum ve aldığım maaş 65 bin tl onun haricinde aldığım bütün ücretler ek ödeme statüsünde olup emekliliğe yansımıyor.
Scooby doo, 5 saat önce

30 yıl çalışmış bazı ünvanların emekli maaşları:

Öğretmen: 31.379 tl

Hemşire: 31.379 tl

İmam: 31.379 tl

Mühendis: 31.916

Doktor: 59.912 tl

Görüldüğü gibi mühendisin altındaki ünvanların emekli maaşı mühendisinkine ne kadar yakın, sözde üstündeki ünvanların mühendisinki ile emekli maaşı arasında ise uçurum var. Tam iki kat uçurum var.


Scooby doo
Genel Müdür
12 Şubat 2025 09:54

küçül de cebime gir. Bu veriler memurlar net maaş robotundan alınmıştır ve benim maaşımla kuruşuna kadar örtüşüyor. Maaş robotu doktor emekli maaşını 30 bin fazla hesaplayacak hali yok heralde.

Mahmut Çelik, 5 saat önce
Eskiden nasıldı bilmiyorum ama şuan mühendis ve doktor emekli olunca aynı maaşı alacak. Ben doktorum ve aldığım maaş 65 bin tl onun haricinde aldığım bütün ücretler ek ödeme statüsünde olup emekliliğe yansımıyor.

Mahmut Çelik
Memur
12 Şubat 2025 09:55
Bak tekrar ediyorum öncekileri bilmiyorum ben kendi alacağım emekli maaşından bahsediyorum.
Scooby doo, 5 saat önce

küçül de cebime gir. Bu veriler memurlar net maaş robotundan alınmıştır ve benim maaşımla kuruşuna kadar örtüşüyor. Maaş robotu doktor emekli maaşını 30 bin fazla hesaplayacak hali yok heralde.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Yapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?2025 Ocak maaşlarımızı yazalım2025 temmuz zammı tahmini2021-2014 arası TÜİK enflasyon rakamları itirazına cevap geldi.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEn Düşük Memur Maaşının Ne Kadar Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesinMüdür zorbalığıMühendis emekli maaşı

Sözlük

ayaklarını klozete sokmak 1 lobotomi 1 ege denizindeki deprem fırtınası 2 Sözlük yazarların ajandası 3 var bunlar 1 şenyuva köprüsü 2 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1 Soğuklarda ellerin yara olması 3 sümerliler 2 zehirli mikrofon 1

Son Haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de yakalandıTürkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyorİzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördüSiverek'te kuduz alarmı: Köpek saldırısı ve karantina

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL