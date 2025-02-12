Mühendis emekli maaşı

Eskiden nasıldı bilmiyorum ama şuan mühendis ve doktor emekli olunca aynı maaşı alacak. Ben doktorum ve aldığım maaş 65 bin tl onun haricinde aldığım bütün ücretler ek ödeme statüsünde olup emekliliğe yansımıyor.

Eskiden nasıldı bilmiyorum ama şuan mühendis ve doktor emekli olunca aynı maaşı alacak. Ben doktorum ve aldığım maaş 65 bin tl onun haricinde aldığım bütün ücretler ek ödeme statüsünde olup emekliliğe yansımıyor.