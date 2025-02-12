Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2025 09:35
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi hakkında

Merhaba,

Tayinim oraya çıktı yoğun bakım sertifikam var.

Hastane hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nöbetler, listeler, istekler, yönetim vs?

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