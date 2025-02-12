Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 09:40
Bordroya yansıyan çocuk sayısı

Öğretmen anne sigortalı babanın çocuğu için sağlık güvencesini baba kendi üzerine aldıysa annenin bordroda çocuk yardımı gözükür mü olmuyorsa çocuğun sağlık güvencesini emekli sandığı olarak değiştirmek için ne yapmak gerekir


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Şubat 2025 10:34

Çocuk yardımıyla sağlık kaydının birbiriyle bağlantısı yok. Çocuk yardımı aile yardımı bildirimi veren kişiye ödenir. Eğer baba çocuğu için çocuk yardımı alıyorsa anneye ödenmez. Eğer babanın aldığı yardım devletin verdiğinden az ise anne aradaki farkı alabilir ya da baba çocuk yardımı almaktan vazgeçerek tamamını anne alabilir.

https://www.memurlar.net/common/news/documents/470094/butun-yonleriyle-aile-yardimi-odenegi.doc

https://www.sagliksen.org.tr/soru/cocuk_icin_oedenen_yardim_kime_verilir

Sağlık kaydı ise SGK tarafından yürütülür. Anne ya da babadan hangisinin genel sağlık sigortası kaydı varsa çocuk da o kayıt üzerinden sağlık haklarından yararlanır:

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/d122a872-c4ee-4313-85cf-9c1c7c61f4a9/Calisanlarin-Genel-Saglik-Sigortasi-Haklari-2022-05-23-02-57-41

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