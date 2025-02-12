Bordroya yansıyan çocuk sayısı

Çocuk yardımıyla sağlık kaydının birbiriyle bağlantısı yok. Çocuk yardımı aile yardımı bildirimi veren kişiye ödenir. Eğer baba çocuğu için çocuk yardımı alıyorsa anneye ödenmez. Eğer babanın aldığı yardım devletin verdiğinden az ise anne aradaki farkı alabilir ya da baba çocuk yardımı almaktan vazgeçerek tamamını anne alabilir.

https://www.memurlar.net/common/news/documents/470094/butun-yonleriyle-aile-yardimi-odenegi.doc

https://www.sagliksen.org.tr/soru/cocuk_icin_oedenen_yardim_kime_verilir

Sağlık kaydı ise SGK tarafından yürütülür. Anne ya da babadan hangisinin genel sağlık sigortası kaydı varsa çocuk da o kayıt üzerinden sağlık haklarından yararlanır:

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/d122a872-c4ee-4313-85cf-9c1c7c61f4a9/Calisanlarin-Genel-Saglik-Sigortasi-Haklari-2022-05-23-02-57-41