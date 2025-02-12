KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 09:55
MSB Mutemet ve Hesap Uzmanı Hk.

Merhaba,

Milli Savunma Bakanlığının mülakatına gireceğim ama bu iki ünvanın görev tanımı için net bir bilgi sahibi değilim. Bu konuda bilgisi olan varsa paylasabilir mi? Bununla birlikte mülakat soruları neler olabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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