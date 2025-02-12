Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2025 09:59
il içi Ankara

Merhaba ben merkeze 35 km uzakta bir ilçe devlet hastanesinde sağlık

memuru olarak olarak çalışıyorum. Merkezdeki herhangi bir hastaneye

tayin olmak istiyorum fakat bulunduğum hastanede pdc 1 olduğu için il

içi tayinde hep red geliyor. Tayin olmamın bir yolu var mı?


socialnew
Aday Memur
12 Şubat 2025 11:01
ben de aynı durumdayım hocam becayis dışında başka seçenek yok
Toplam 1 mesaj

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