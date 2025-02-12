Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2025 10:09
kadrolu hemşire eş durumu tayini
eşim hemşire Ankaraya tayini çıktı, ben Sivastayim eş durumu tayini vermemde bi sorun olur mu?

Titiz33
Aday Memur
12 Şubat 2025 10:09
bende kadrolu hemşireyim
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