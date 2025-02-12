Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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12 Şubat 2025 11:21
Mesleğin sevilen yanları

Sürekli olumsuz yönleri hakkında başlıklar açılıyor. Biraz da mesleğin güzel yanlarından bahsedelim.

Mesela vatandaşın yaşı benden büyük bile olsa sırf yaptığım işe ve devlete olan saygısından dolayı üniformalıyken bana abi diye hitap etmesi beni gururlandırıyor. Bir öğretmene , bir doktora hocam diye hitap etmeleri gibi.

İstanbul'da park sorunu yaşamıyorum. Bir çok polis noktası var. Polis noktası olmasa bile polis olduğum için yardımcı oluyorlar. Minibüs durağına araç bırakabiliyorum mesela. Durak yetkilisi izin veriyor, hatta bir de çay veriyor :)

Akbil basılan her toplu taşıma aracı ücretsiz şekilde hizmetimizde.

Esnafın veya çevredeki evlerde yaşayan vatandaşların görev sırasında çay kahve yiyecek getirmesi kadar motive edici bir şey yok. Kendimi kurtarıcı gibi hissediyorum o sırada ve sorumluluk bilincim artıyor.

Bazı şeylerde indirim oluyor. Mesela araç kaskosunda sırf polis olduğum için %15 indirim alıyorum.

Siz de aklınıza gelenleri paylaşın. Hep kavga ediyoruz biraz da sohbet edelim.


Salih Bozok
Aday Memur
12 Şubat 2025 11:46

Polislikle alakası olmayan yatış elamanı başlık açmış : ))


reddblackk
Aday Memur
12 Şubat 2025 11:47
yok

Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 11:54

Şu an yağmur yağıyor ve sokakta görevliyim. Hakkıma girdin helallik alman lazım. Bu önyargını vatandaşa karşı kullanma olur mu.

Salih Bozok, 3 saat önce

Polislikle alakası olmayan yatış elamanı başlık açmış : ))


Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 11:58

Eğer polissen ve sana göre mesleğin hiç güzel bir yanı yoksa, elin ayağın tutuyorken başka bir mesleğe yönelmeni tavsiye ederim. Polislik mesleği sana göre değil demek ki. Bu şekilde huzursuz ve mutsuz bir hayat sürersin. Sarı takside şoförlük yapsan aynı parayı kazanırsın. Kendine işkence yapma.

reddblackk, 3 saat önce
yok

Quake38
Aday Memur
12 Şubat 2025 12:00

Züğürt tesellisi gibi olmuş biraz devrem :) ama yine de şu konuda sana katılıyorum elindekilerle mutlu olmaya çalışmalı insan, sürekli dert yakınınca sitem edince strese girince değişen birşey oluyor mu hayır eee o zaman ne gerek var kendini yıpratmaya


Quake38
Aday Memur
12 Şubat 2025 12:02

Bu konuda da sana hak veriyorum devrem, herkes çok dertli bu meslek yapılır mı diyor ama istifa eden de yok ee demekki cazip tarafları da varmış yapilabiliyormuş. Lise veya üniversite öğrencileri geliyor bazen abi polis olmak istiyoruz nasıl oluruz diyorlar. Hepsi bir ağızdan aman aman pazarda limon sat polis olma aman kafayı mı yedin polis olacaksın diyorlar. Ama bunu söyleyen adamlar istifa etmemiş ve devam ediyorlar :)

Patron El Patrona, 3 saat önce

Eğer polissen ve sana göre mesleğin hiç güzel bir yanı yoksa, elin ayağın tutuyorken başka bir mesleğe yönelmeni tavsiye ederim. Polislik mesleği sana göre değil demek ki. Bu şekilde huzursuz ve mutsuz bir hayat sürersin. Sarı takside şoförlük yapsan aynı parayı kazanırsın. Kendine işkence yapma.


diyorumki06
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 12:03
her yazdığın 10-15 ekşi alıyor. fazla yorum yapma sen patron

buralarda925
Aday Memur
12 Şubat 2025 12:05
mesleğin elbet güzel yanları var ama bunlar onlar değil sen olayı tamamen yanlış anlamıssın bu kafada polislik yaparsan emekli olduğun zaman kimse suratına bakmadığını anlamadan gel bu düşüncelerden vazgeç esnaf yüzüne gülüyor çay veriyır diye kendini motive olduğunu söylemişsin yapma 1 çay için senden menfaat amacıyla verdiği bir çayı içme içiyorsan da parasını ver yoksa o kişiler emekli olunca suratına bakmaz arkadaş değil sen menfaat dostluğu kuruyorsun milletle sivil de göremediğin saygınlığı üniforma varken abi diyerek kendini tatmin ettiriyorsun buda senin zayıf karakterli biri olduğu gösterir o dolmuş durağına arübanı bırakacağına araban var 100 lira ver başkalarına minnet etme sen cık yanlış anlamıssın polisliği o kişiler arkandan küfür ediyır bilgin olsun

Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 12:18

Züğürtüz zaten :) Meslektaşlarımız kendilerini sürekli daha iyisiyle kıyaslıyor. Ben ise daha kötüsüyle kıyaslıyorum. Mesela bazıları var, kendisini doktorla kıyaslıyor. Bunların zaten hiçbir şekilde memnun olması beklenemez. Günümüzde çalışanların %43'ü asgari ücretle çalışıyor. Bu sene asgarî ücret 22bin lira. Karı koca çalışsalar polisin tek başına aldığı maaşa yetişemiyorlar bile. Yani biraz da şükretmek lazım. Allah şükürsüzleri sevmez. Şükretmek kastım boyun eğmek değil. Tabi ki aksaklıkları dile getireceğiz fakat senin de dediğin gibi sürekli olumsuzluk konuşunca canımızı sıkmaktan başka işe yaramıyor.

Quake38, 2 saat önce

Züğürt tesellisi gibi olmuş biraz devrem :) ama yine de şu konuda sana katılıyorum elindekilerle mutlu olmaya çalışmalı insan, sürekli dert yakınınca sitem edince strese girince değişen birşey oluyor mu hayır eee o zaman ne gerek var kendini yıpratmaya


Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 12:33

Biliyorum müdürüm, artı almak için emniyet teşkilatını kötülemem gerekiyor. Ayrıca bir kişinin sınırsız hesap açabileceğini bildiğimden dolayı 100 eksi de olsa bunu yapan sadece 1 kişi olabilir. Eksi verenlere şu ayetle cevap veriyorum

Hani inkar edenler seni bağlayıp hapsetmek, öldürmek veya (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Zamanında akın akın emniyete giren, bizim gibi vatanseverlere tuzak kuran Göthullahçılar Allah'ın tuzağına düştüler mesela.

diyorumki06, 2 saat önce
her yazdığın 10-15 ekşi alıyor. fazla yorum yapma sen patron

RedBull001
Şef
12 Şubat 2025 12:35

İstifa eden yok çünkü ayın 15inde maaş yatmasına alışmışız. Polis olmaya alışmışız, toksik bir bağ oluşmuş. Her ne kadar sana ağır zarar verse de bu bağı koparmak zor. Herkesin hayatı da eşit değil kiminin ailesi kiminin borcu var. İstifa edilmemesi mesleğin cazip yanlarının olmasından değil, insanların zorunda olması. Yönetim de sizin gibi düşündüğünden bu haldeyiz böyle yazarak daha da perçinliyorsunuz bu fikri. Gören de sanır ki memnunuz da mızmızlanıyoruz, geçen sene 300e mensubu intihar etti bu mesleğin. Aktif 300 bin kişi olduğumuzu düşünürsek bin kişiden biri intiyar ediyor demektir.


Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 12:38

İşi düşen esnaf benimle değil ilçe müdürüyle görüşüyor zaten. Taksim İstiklal caddesinde mağaza açmış adamın bana işi düşmez. Hatta benim ona işim düşer :)

buralarda925, 2 saat önce
mesleğin elbet güzel yanları var ama bunlar onlar değil sen olayı tamamen yanlış anlamıssın bu kafada polislik yaparsan emekli olduğun zaman kimse suratına bakmadığını anlamadan gel bu düşüncelerden vazgeç esnaf yüzüne gülüyor çay veriyır diye kendini motive olduğunu söylemişsin yapma 1 çay için senden menfaat amacıyla verdiği bir çayı içme içiyorsan da parasını ver yoksa o kişiler emekli olunca suratına bakmaz arkadaş değil sen menfaat dostluğu kuruyorsun milletle sivil de göremediğin saygınlığı üniforma varken abi diyerek kendini tatmin ettiriyorsun buda senin zayıf karakterli biri olduğu gösterir o dolmuş durağına arübanı bırakacağına araban var 100 lira ver başkalarına minnet etme sen cık yanlış anlamıssın polisliği o kişiler arkandan küfür ediyır bilgin olsun

Alpayderler
Aday Memur
12 Şubat 2025 12:48
yağmur altında görev yapıyorsun ve vatandaş sana abi deyince hoşuna gidiyor. Bu mesleğin tek güzel ayın 15. günü maaşların yatması başkada sevilecek güzel bir yanı yok polislik = marabalık !

Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 12:48

Benim babamın hazır kurulu tekstil atölyesi var ve ihracat yaptığımız için dolarla çalışıyoruz. Ben ona rağmen istifa edip işin başına geçmiyorum. Çünkü ağır iş. Ben bu işi seviyorum. Vatandaşın altındaki arabaya değil direk bana saygı duymasını seviyorum. İşimi, ülkemi ve vatandaşımı seviyorum. 300bin personelin hepsi aynı anda kafasına sıksa yine değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Devletten bu şekilde bir şey alamazsın.

RedBull001, 2 saat önce

İstifa eden yok çünkü ayın 15inde maaş yatmasına alışmışız. Polis olmaya alışmışız, toksik bir bağ oluşmuş. Her ne kadar sana ağır zarar verse de bu bağı koparmak zor. Herkesin hayatı da eşit değil kiminin ailesi kiminin borcu var. İstifa edilmemesi mesleğin cazip yanlarının olmasından değil, insanların zorunda olması. Yönetim de sizin gibi düşündüğünden bu haldeyiz böyle yazarak daha da perçinliyorsunuz bu fikri. Gören de sanır ki memnunuz da mızmızlanıyoruz, geçen sene 300e mensubu intihar etti bu mesleğin. Aktif 300 bin kişi olduğumuzu düşünürsek bin kişiden biri intiyar ediyor demektir.


Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 12:50

Yağmur kara döndü, şu an kâr yağıyor. Devletin aracında sıcakta oturuyoruz şu an. Tedbirdeyim şu an, yaptığımız iş beklemek. Bunun için bana para verecekler :)

Alpayderler, 2 saat önce
yağmur altında görev yapıyorsun ve vatandaş sana abi deyince hoşuna gidiyor. Bu mesleğin tek güzel ayın 15. günü maaşların yatması başkada sevilecek güzel bir yanı yok polislik = marabalık !

Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 12:53

Yahu beyler beni mesleğin kötü olduğuna ikna etmeye çalışmayın. İyi yönünü yazın. Size göre iyi yönü yoksa, kötü yönlerini yazacağınız binlerce başlık var. Ben kendimi sizin gibi çok büyük görmüyorum hepsi bu. Elimizden mesleği alsalar armut gibi ortada kalırsınız. Çoğunuz babanızın tarlasına geri döner. Şu egodan sıyrılın artık. Elbette ki her şey mükemmel fakat sorunları dile getirmek ile kötülemek arasında fark var.


donmassione
Aday Memur
12 Şubat 2025 13:01
kullanıcı adını hatta nüfustaki adını değiştirip polyanna yap bence. gereksiz duyar kasmakta üzerine yok

RedBull001
Şef
12 Şubat 2025 13:01

Yorumunu onlar ermiş muradınaa biz çıkalım kerevetineeee diye bitireceksin sandım :)) masalları yeni memurlara saklayalım

Patron El Patrona, 2 saat önce

Benim babamın hazır kurulu tekstil atölyesi var ve ihracat yaptığımız için dolarla çalışıyoruz. Ben ona rağmen istifa edip işin başına geçmiyorum. Çünkü ağır iş. Ben bu işi seviyorum. Vatandaşın altındaki arabaya değil direk bana saygı duymasını seviyorum. İşimi, ülkemi ve vatandaşımı seviyorum. 300bin personelin hepsi aynı anda kafasına sıksa yine değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Devletten bu şekilde bir şey alamazsın.


Salih Bozok
Aday Memur
12 Şubat 2025 13:03

Benimde babamın hazır tekstil atölyesi olsa bende spor olsun diye belki polislik yapabilirdim. Hatta memurlar.ner forumunda mesleğimizin sevilen yanları şeklinde başlık açıp kendimi tatmin edebilirdim : ))

Patron El Patrona, 2 saat önce

Benim babamın hazır kurulu tekstil atölyesi var ve ihracat yaptığımız için dolarla çalışıyoruz. Ben ona rağmen istifa edip işin başına geçmiyorum. Çünkü ağır iş. Ben bu işi seviyorum. Vatandaşın altındaki arabaya değil direk bana saygı duymasını seviyorum. İşimi, ülkemi ve vatandaşımı seviyorum. 300bin personelin hepsi aynı anda kafasına sıksa yine değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Devletten bu şekilde bir şey alamazsın.


RedBull001
Şef
12 Şubat 2025 13:05

Arkadaşın kullanıcı adını tuzu kuru hazretleri olarak değiştirelim :)

Salih Bozok, 1 saat önce

Benimde babamın hazır tekstil atölyesi olsa bende spor olsun diye belki polislik yapabilirdim. Hatta memurlar.ner forumunda mesleğimizin sevilen yanları şeklinde başlık açıp kendimi tatmin edebilirdim : ))

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