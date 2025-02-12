Mesleğin sevilen yanları

Sürekli olumsuz yönleri hakkında başlıklar açılıyor. Biraz da mesleğin güzel yanlarından bahsedelim.

Mesela vatandaşın yaşı benden büyük bile olsa sırf yaptığım işe ve devlete olan saygısından dolayı üniformalıyken bana abi diye hitap etmesi beni gururlandırıyor. Bir öğretmene , bir doktora hocam diye hitap etmeleri gibi.

İstanbul'da park sorunu yaşamıyorum. Bir çok polis noktası var. Polis noktası olmasa bile polis olduğum için yardımcı oluyorlar. Minibüs durağına araç bırakabiliyorum mesela. Durak yetkilisi izin veriyor, hatta bir de çay veriyor :)

Akbil basılan her toplu taşıma aracı ücretsiz şekilde hizmetimizde.

Esnafın veya çevredeki evlerde yaşayan vatandaşların görev sırasında çay kahve yiyecek getirmesi kadar motive edici bir şey yok. Kendimi kurtarıcı gibi hissediyorum o sırada ve sorumluluk bilincim artıyor.

Bazı şeylerde indirim oluyor. Mesela araç kaskosunda sırf polis olduğum için %15 indirim alıyorum.

Siz de aklınıza gelenleri paylaşın. Hep kavga ediyoruz biraz da sohbet edelim.