Proje okulu artı ve eksileri

Bulunduğum okulda seneye görev sürem doluyor ve tayin isteyeceğim, ama mesela ben bu yıl proje okulu yazsam, tayinim çıksa , bir yıl sonra 3 yıl sayılıyor mu yoksa sıfırlanıyor mu görev sürem,

bir diğer sorum dilekçe verilecek proje okulundan ayrılış yapılıyor diye duymuştum, gerçekliği nedir bunun?