Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 12:37
Yönetmelikte görevi olmayan komisyona üye olarak yazilma

İtfaiye çavuşu kadrosunda çalışıyorum Binalarin yangından korunması hakkında yönetmelikle alakalı kontrol komisyonuna gorevlendirildim bu görev amir ve itfaiye erinin görevi olduğu halde bana yaptirilmak isteniyor benzer durumu yaşayan var mıdır komisyon üyeliğinden çekilme dilekçesi yazıp cevaba göre idare mahkemesine gitmeyi düşünüyorum halihazırda 24/48 vardiyada calismama rağmen istirahat günlerimde de komisyona gitmem istenmektedir oda bir hukuksuzluk teşkil ediyor aslında

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