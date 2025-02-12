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Editörler : swat3410


12 Şubat 2025 12:47
Kırmızı reçeteli psikiyatrik ilaç polisliğe engel mi?

Kırmızı reçeteli ilaç polisliğe engelmi? merhaba arkadaşlar ben 19 yasındayım 2015 yılında psikiyatri gitmiştim e nabızda bana 1 kutu ritalin ilacı yazıldığı görülüyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olarak. ve kırmızı reçete ilaç. ama satın alınan ilaç kısmına birşey girilmemiş. ve 2017 yılında da aynı ilacı 1 kutu yazıldığı görğlüyor bunda satın alındığıda görğlüyor. fakat tanı olarak sadece psikiyatrik muayene tanısı yazılıyor. aradan 8-9 yıl geçti benim hiçbir sorunum yok rahatsızlığım yok gayet iyiyim. polis olmama engel midir


tcdebiraynasiz
Memur
12 Şubat 2025 13:11

Kardeşim Google a emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği yaz incele o pdf dosyasını. Orda herşey yazar tek tek


Huseyinnnd
12 Şubat 2025 14:31

İnceledim de biraz karısık geldi bilgili birinden net cevap almak istiyorum

tcdebiraynasiz, Dün

Kardeşim Google a emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği yaz incele o pdf dosyasını. Orda herşey yazar tek tek


Patron El Patrona
Memur
12 Şubat 2025 14:38

Kardeşim sağlık taramasında geçmişe yönelik ilaç kullanımı görünüyor. Ama kaç sene önceye kadar görünüyor bilmiyorum. Eğer o listede çıkarsa sağlıktan elenme ihtimalin çok yüksek. Sen yine de başvurunu yap. Elenirsen elenirsin ucunda ölüm yok.

Huseyinnnd, Dün

İnceledim de biraz karısık geldi bilgili birinden net cevap almak istiyorum


Baypar
Daire Başkanı
12 Şubat 2025 16:55

Egm Yönetmeliğine göre ilaç kullanımı engel değildir. İlaç kullanılmasına sebep olan tanı engeldir. Bazı tanılar için 2 yıl semptomsuz ve tedavisiz olmak yönetmeliğe göre sağlamdır ancak bu tanıların kronikleşmemesi veya kronik olmama potansiyeli olmamalıdır. Kronik olmuş veya kronik olma potansiyeline sahip tanılar C dilimine girer ve engeldir.

Yeşil veya kırmızı reçeteli ilaçlara komisyon olumlu bakmıyor ama kesin sonucu genel sağlıktaki seni muayene eden uzman hekim karar verir.

Bahse konu tanın nedir ? önce bunu yazmalısın ki sana yardımcı olabilelim.


zaMqi
Memur
12 Şubat 2025 17:50

DEHB Sağlık yönetmeliğine 3 maddedende girmiş B-C-D dilimi olarak. Buna bakarak üçünde de engel teşkil ediyor. B dilimi için demiş ki:

Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası

işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması

gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi

kapsamında değerlendirilir.

DEHB tanısı konmasa bile RİTALİN vermiş ki ritalin bu tarz hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Psikiyatr bu ilacı sistemden görürse 2 yıl geçmiş bile olsa sorun çıkartma ihtimali var. Kazandığın şehirdeki doktor onay verse bile ankarada ki doktorlar onay vermeyip raporun geri dönebilir.


Huseyinnnd
12 Şubat 2025 17:54

Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu . Birinden on yıl diğerinden sekiz yıl gecti bir problemim yok

Baypar, 11 saat önce

Egm Yönetmeliğine göre ilaç kullanımı engel değildir. İlaç kullanılmasına sebep olan tanı engeldir. Bazı tanılar için 2 yıl semptomsuz ve tedavisiz olmak yönetmeliğe göre sağlamdır ancak bu tanıların kronikleşmemesi veya kronik olmama potansiyeli olmamalıdır. Kronik olmuş veya kronik olma potansiyeline sahip tanılar C dilimine girer ve engeldir.

Yeşil veya kırmızı reçeteli ilaçlara komisyon olumlu bakmıyor ama kesin sonucu genel sağlıktaki seni muayene eden uzman hekim karar verir.

Bahse konu tanın nedir ? önce bunu yazmalısın ki sana yardımcı olabilelim.


Huseyinnnd
12 Şubat 2025 18:05

Yani bi tanı konulmadı bana sadece ilaç verildi.

zaMqi, 10 saat önce

DEHB Sağlık yönetmeliğine 3 maddedende girmiş B-C-D dilimi olarak. Buna bakarak üçünde de engel teşkil ediyor. B dilimi için demiş ki:

Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası

işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması

gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi

kapsamında değerlendirilir.

DEHB tanısı konmasa bile RİTALİN vermiş ki ritalin bu tarz hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Psikiyatr bu ilacı sistemden görürse 2 yıl geçmiş bile olsa sorun çıkartma ihtimali var. Kazandığın şehirdeki doktor onay verse bile ankarada ki doktorlar onay vermeyip raporun geri dönebilir.


zaMqi
Memur
12 Şubat 2025 18:29

Zaten ben de kesin bir şey söyleyemedim bu yüzden ancak teknik olarak bir tanı var ki doktor kırmızı reçeteli bir ilaç yazmış. Ben de bu yüzden dedim ki verilen ilaç sebebi ile tekrar tetkik veya test yapmaya çalışabilir ekstra olarak. Ya da girdiğin hastaneden geçsen bile Ankara'ya gönderilince Ankara'da kontrolü sağlayan doktorlar tekrar geri gönderebilir. Bunlar çok görüldü veya 2 yılı geçmiş üzerine tedavi veya ilaç kullanımı yok deyip kabulde görebilirsin.Akademi işi ne yazık ki tamamen şans işi, aynı dönem aynı okul ve aynı doktorlardan geçip ilaç yılı 1 yıl bile olmamış adam okulda kalıp raporu ilaç yılı 2ye yaklaşırken raporu dönende oldu, 2 yılı bitirmiş olmasına rağmen raporu defalarca kez geri dönüp Ankara-okul arası mekik dokuyan devremde oldu.

Huseyinnnd, 9 saat önce

Yani bi tanı konulmadı bana sadece ilaç verildi.


Huseyinnnd
12 Şubat 2025 19:52

Teşekkür ederim o zamana kadar artık sadece dersime odaklanıp okulu kazanmama bakıcam. Eğer bir sıkıntım çıkmazsa inşallah haberdar edicem buraya.

zaMqi, 9 saat önce

Zaten ben de kesin bir şey söyleyemedim bu yüzden ancak teknik olarak bir tanı var ki doktor kırmızı reçeteli bir ilaç yazmış. Ben de bu yüzden dedim ki verilen ilaç sebebi ile tekrar tetkik veya test yapmaya çalışabilir ekstra olarak. Ya da girdiğin hastaneden geçsen bile Ankara'ya gönderilince Ankara'da kontrolü sağlayan doktorlar tekrar geri gönderebilir. Bunlar çok görüldü veya 2 yılı geçmiş üzerine tedavi veya ilaç kullanımı yok deyip kabulde görebilirsin.Akademi işi ne yazık ki tamamen şans işi, aynı dönem aynı okul ve aynı doktorlardan geçip ilaç yılı 1 yıl bile olmamış adam okulda kalıp raporu ilaç yılı 2ye yaklaşırken raporu dönende oldu, 2 yılı bitirmiş olmasına rağmen raporu defalarca kez geri dönüp Ankara-okul arası mekik dokuyan devremde oldu.

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Kırmızı reçeteli psikiyatrik ilaç polisliğe engel mi?

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