Kırmızı reçeteli psikiyatrik ilaç polisliğe engel mi?

Egm Yönetmeliğine göre ilaç kullanımı engel değildir. İlaç kullanılmasına sebep olan tanı engeldir. Bazı tanılar için 2 yıl semptomsuz ve tedavisiz olmak yönetmeliğe göre sağlamdır ancak bu tanıların kronikleşmemesi veya kronik olmama potansiyeli olmamalıdır. Kronik olmuş veya kronik olma potansiyeline sahip tanılar C dilimine girer ve engeldir.

Yeşil veya kırmızı reçeteli ilaçlara komisyon olumlu bakmıyor ama kesin sonucu genel sağlıktaki seni muayene eden uzman hekim karar verir.

Bahse konu tanın nedir ? önce bunu yazmalısın ki sana yardımcı olabilelim.