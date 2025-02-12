Kırmızı reçeteli psikiyatrik ilaç polisliğe engel mi?

DEHB Sağlık yönetmeliğine 3 maddedende girmiş B-C-D dilimi olarak. Buna bakarak üçünde de engel teşkil ediyor. B dilimi için demiş ki:
Açıklama:
Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası
işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması
gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi
kapsamında değerlendirilir.
DEHB tanısı konmasa bile RİTALİN vermiş ki ritalin bu tarz hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Psikiyatr bu ilacı sistemden görürse 2 yıl geçmiş bile olsa sorun çıkartma ihtimali var. Kazandığın şehirdeki doktor onay verse bile ankarada ki doktorlar onay vermeyip raporun geri dönebilir.
DEHB Sağlık yönetmeliğine 3 maddedende girmiş B-C-D dilimi olarak. Buna bakarak üçünde de engel teşkil ediyor. B dilimi için demiş ki:
Açıklama:
Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası
işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması
gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi
kapsamında değerlendirilir.
DEHB tanısı konmasa bile RİTALİN vermiş ki ritalin bu tarz hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Psikiyatr bu ilacı sistemden görürse 2 yıl geçmiş bile olsa sorun çıkartma ihtimali var. Kazandığın şehirdeki doktor onay verse bile ankarada ki doktorlar onay vermeyip raporun geri dönebilir.