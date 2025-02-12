Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2025 12:47
Kırmızı reçeteli psikiyatrik ilaç polisliğe engelmi

Kırmızı reçeteli ilaç polisliğe engelmi? merhaba arkadaşlar ben 19 yasındayım 2015 yılında psikiyatri gitmiştim e nabızda bana 1 kutu ritalin ilacı yazıldığı görülüyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olarak. ve kırmızı reçete ilaç. ama satın alınan ilaç kısmına birşey girilmemiş. ve 2017 yılında da aynı ilacı 1 kutu yazıldığı görğlüyor bunda satın alındığıda görğlüyor. fakat tanı olarak sadece psikiyatrik muayene tanısı yazılıyor. aradan 8-9 yıl geçti benim hiçbir sorunum yok rahatsızlığım yok gayet iyiyim. polis olmama engel midir


tcdebiraynasiz
Memur
12 Şubat 2025 13:11

Kardeşim Google a emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği yaz incele o pdf dosyasını. Orda herşey yazar tek tek

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