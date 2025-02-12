Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 13:03
Maaş haczi ve mal bildirimi

Arkadaşlar şahıs beni icraya verecek ve ardına bankalardanda düşeceğim icraya. Bütün dosyaların için mal bildirimi yapmam gerekecek mi? Ocak ayında borçlarım için beyanda bulundum. Gelen dosyalar için tek tek mal bildirimi yapmam gerekir mi?


İnfaz4206
Daire Başkanı
12 Şubat 2025 13:23
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ilahiadalet
Şef
12 Şubat 2025 13:25

her dosya için ayrı ayrı bildirmen gerek, uyap vatandaş portaldan herbirine gönderebilirsin


ktp007
Aday Memur
12 Şubat 2025 13:40

Teşekkürler hocam

ilahiadalet, 1 saat önce

her dosya için ayrı ayrı bildirmen gerek, uyap vatandaş portaldan herbirine gönderebilirsin

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