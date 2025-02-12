Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 13:11
Mütercim kadrosuna atananlara tercümanlık ta (sözlü çeviri) yaptırılır mı?

Arkadaşlar merhaba, ben EKPSS sınavına girdiğim için konuyu buraya açıyorum.

Soru, konu başlığındaki gibi. Bir fikri olan varsa yazabilir mi acaba?


smry44
Aday Memur
12 Şubat 2025 14:18

çalıştığım kurumdaki mütercim arkadaşlar genelde yazılı çeviri yapıyorlar. İhtiyaca göre bazen sözlü çeviri de yaptırıyorlar. Ama genelde sözlü çevirileri alanında uzman olan arkadaşlara yaptırıyorlar. Zaten öncesinde yeterince araştırma yapıyorsunuz konuya hakim oluyorsunuz çeviri yapacağınız konuyla ilgili..

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