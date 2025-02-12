KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 13:13
Mütercim kadrosunda atananlar tercümanlık ta yapmak zorunda mı?

Bunun hakkında bilgisi olanlar cevap verebilir mi acaba?


vintır.is.kaming
Şef
12 Şubat 2025 13:21

sözlü olarak ingilizce konuşmak sizin için imkansız mı ?


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 13:37

İmkansız değil ancak konuşmama pek güvenmiyorum.


vintır.is.kaming
Şef
12 Şubat 2025 14:08

azcık cesaret edin utangaç olup korkmaya çekinmeye lüzum yok, deneye deneye uzman olacaksınız...


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 14:12

Sağolun hocam. Valla ben hiç çalışmadan YDS (İngilizce) 95 almıştım. Okuma ve dinlemem baya iyi, konuşmam ise orta seviyede, ancak sözlü çeviri yaparken baya zorlanmıştım birkaç sefer, ancak tabii yeteri kadar pratik yapmadığımı kabul etmem gerek. O zaman artık pratik yapmam lazım baya.

vintır.is.kaming, 23 dk. önce

azcık cesaret edin utangaç olup korkmaya çekinmeye lüzum yok, deneye deneye uzman olacaksınız...

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