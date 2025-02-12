Mütercim kadrosunda atananlar tercümanlık yapmak zorunda mı?

Hocam ben de geçen atamada mütercim kadrosuna atandım şu an işe başlamak için bekliyorum ve en başından beri bu soru aklıma takılıyor. Konuşma ile ilgili bir çekincem yok ama uzmanlık gerektirdiği için sözlü çeviri bu sebeple stres oluyorum ama alışacağımızı düşünüyorum.

Ayrıca aşağıdaki linkten kamu tercümanları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sözlü çeviri gerektiğinde yaptırıyorlarmış.

https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/2812/KAMUDA_CALISAN_MUTERCIM_TERCUMANLARIN_YA.pdf?sequence=1