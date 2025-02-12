KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 13:13
Mütercim kadrosunda atananlar tercümanlık yapmak zorunda mı?

Bunun hakkında bilgisi olanlar cevap verebilir mi acaba?


vintır.is.kaming
Şef
12 Şubat 2025 13:21

sözlü olarak ingilizce konuşmak sizin için imkansız mı ?


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 13:37

İmkansız değil ancak konuşmama pek güvenmiyorum.


vintır.is.kaming
Şef
12 Şubat 2025 14:08

azcık cesaret edin utangaç olup korkmaya çekinmeye lüzum yok, deneye deneye uzman olacaksınız...


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 14:12

Sağolun hocam. Valla ben hiç çalışmadan YDS (İngilizce) 95 almıştım. Okuma ve dinlemem baya iyi, konuşmam ise orta seviyede, ancak sözlü çeviri yaparken baya zorlanmıştım birkaç sefer, ancak tabii yeteri kadar pratik yapmadığımı kabul etmem gerek. O zaman artık pratik yapmam lazım baya.

vintır.is.kaming, Dün

azcık cesaret edin utangaç olup korkmaya çekinmeye lüzum yok, deneye deneye uzman olacaksınız...


vintır.is.kaming
Şef
12 Şubat 2025 14:47

lisede DİL alanında mı mezun oldunuz ?


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 14:57

Hayır eşit ağırlık alanından mezun oldum ama dil bölümü tercihi yaptım.

vintır.is.kaming, Dün

lisede DİL alanında mı mezun oldunuz ?


slm08
Daire Başkanı
12 Şubat 2025 15:49

yds den 100 de alsan ingilizce bildiğin anlamına geliyor


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 15:58

Bir bakımdan haklısınız, YDS okuma seviyesini ölçen bir sınav ve bu sınavdan yüksek alınması konuşma seviyenizin iyi olacağı anlamına gelmiyor.

slm08, Dün

yds den 100 de alsan ingilizce bildiğin anlamına geliyor


the back of furkan
Şube Müdürü
12 Şubat 2025 17:29

müneccim kadrosu


Flowelch
Aday Memur
13 Şubat 2025 12:30

Hocam ben de geçen atamada mütercim kadrosuna atandım şu an işe başlamak için bekliyorum ve en başından beri bu soru aklıma takılıyor. Konuşma ile ilgili bir çekincem yok ama uzmanlık gerektirdiği için sözlü çeviri bu sebeple stres oluyorum ama alışacağımızı düşünüyorum.

Ayrıca aşağıdaki linkten kamu tercümanları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sözlü çeviri gerektiğinde yaptırıyorlarmış.

https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/2812/KAMUDA_CALISAN_MUTERCIM_TERCUMANLARIN_YA.pdf?sequence=1


albertt91
Aday Memur
13 Şubat 2025 18:02

Teşekkür ederim hocam, sağolun cevabınız için.

Flowelch, 11 saat önce

Hocam ben de geçen atamada mütercim kadrosuna atandım şu an işe başlamak için bekliyorum ve en başından beri bu soru aklıma takılıyor. Konuşma ile ilgili bir çekincem yok ama uzmanlık gerektirdiği için sözlü çeviri bu sebeple stres oluyorum ama alışacağımızı düşünüyorum.

Ayrıca aşağıdaki linkten kamu tercümanları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sözlü çeviri gerektiğinde yaptırıyorlarmış.

https://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/2812/KAMUDA_CALISAN_MUTERCIM_TERCUMANLARIN_YA.pdf?sequence=1

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