derece kademe

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Yapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?2025 Ocak maaşlarımızı yazalım2025 temmuz zammı tahmini2021-2014 arası TÜİK enflasyon rakamları itirazına cevap geldi.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEn Düşük Memur Maaşının Ne Kadar Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesinMüdür zorbalığıMühendis emekli maaşı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL