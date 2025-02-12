Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Şubat 2025 13:24
derece kademe

05.01.2017 tarihinde sözleşmeli olarak göreve başladım. 15.04.2023 tarihinde kadroya geçtim, toplam da çalışma sürem 8 seneyi geçti ve 8 sene içerisinde disiplin cezası almadım. aralık 15 2024 tarihinde derece kademem 8/3 iken ocak 15 2025 tarihinde de derece kademem 8/3 olarak gözükmekte her sene verilen 1 kademe ile 8 sene de bir verilen 1 kademi olmak üzere bu 2 kademinin verilmesi gerekmiyor mu ben mi yanlış biliyorum yardımcı olabilir misiniz ?

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