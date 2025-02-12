Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 13:25
derece kademe

05.01.2017 tarihinde sözleşmeli olarak göreve başladım. 15.04.2023 tarihinde kadroya geçtim, toplam da çalışma sürem 8 seneyi geçti ve 8 sene içerisinde disiplin cezası almadım. aralık 15 2024 tarihinde derece kademem 8/3 iken ocak 15 2025 tarihinde de derece kademem 8/3 olarak gözükmekte her sene verilen 1 kademe ile 8 sene de bir verilen 1 kademi olmak üzere bu 2 kademinin verilmesi gerekmiyor mu ben mi yanlış biliyorum yardımcı olabilir misiniz ?


ugur2222
Memur
12 Şubat 2025 13:53

Hitap'tan kontrol edebilirsiniz terfilerinizi. Adalet Bakanlığı kademe ilerlemesi daha henüz yasalaşmadan komisyonlara yazı göndererek sizin gibi durumda olan yani 8 yıl ceza almamış personelin kademe ilerleme işlerini 3-4 ay önce tamamladı. Sizin de tamamlanmış olması gerekir. Bu yılki kademe ilerlemeniz de yapılmadıysa yakın zamanda komisyon toplantısında değerlendirilir.


furkanfurkanmalatyaa
Memur
12 Şubat 2025 14:07

hitapdan kontrol ettim aynı. komisyona dilekçe gönderdim bakalım tşk ederim.

ugur2222, 38 dk. önce

Hitap'tan kontrol edebilirsiniz terfilerinizi. Adalet Bakanlığı kademe ilerlemesi daha henüz yasalaşmadan komisyonlara yazı göndererek sizin gibi durumda olan yani 8 yıl ceza almamış personelin kademe ilerleme işlerini 3-4 ay önce tamamladı. Sizin de tamamlanmış olması gerekir. Bu yılki kademe ilerlemeniz de yapılmadıysa yakın zamanda komisyon toplantısında değerlendirilir.

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