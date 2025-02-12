Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2025 14:25
ücretsiz izin
ücretsiz izine ayrılırken hangi maaşı geri veriyorduk tam olarak ayın 15 inden sonra artan günlerin maaşını mı yani sonraki ay yatan eksik maaşı mı

afilun
Memur
12 Şubat 2025 18:40

15 inden sonra çalışmayacagınız günleri


zk17ts
Şef
12 Şubat 2025 20:24

örnek veriyorum 16'sında ayrılırsanız 29 günlük maaş iadesi olur.

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