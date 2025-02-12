Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 15:08
Malulen emeklilik

Arkadaşlar merhaba. Bilen varsa diye yazayım istedim.

Belimden 2 defa omurga ameliyatı oldum. Büyük bir kemik kesildi 5 tane platin ve vida takıldı. Akabinde bel fıtığı ameliyatı oldum. Şeker hastalığım da var. 15 yıldır kamuda çalışıyorum. Belim baya sıkıntı yapıyor bana. Bu durumda malulen olma ihtimalim olur mu sizce. Teşekkür ederim.


Dr.Mühendisbey
Aday Memur
12 Şubat 2025 16:08

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210928-4.htm

BU yönetmelik hükümlerine göre yapılıyor. Başvuru tarihinde son 6 aylık dönemde alınmış bir sağlık kurulu raporun varsa kabul ediyorlar. yoksa yenisini çıkarıp başvuru yapıyorsun kurumuna. Ekinde Hastalık Listesi var.aşağıda linkini bırakıyorum.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210928-4-1.pdf

engelli raporun varsa ordaki yazanlarla hastalık listesindekilerle karsılaştır. herhangi bir hastalığın karşılığı listede varsa o duruma göre

ordaki ağır , orta , hafif şarltarına göre yıl ve prim şartlarını da sağlıyorsan erken emekli veya malul oluyorsun. Yalnız şöyle bir durum var 2008 sonrası memursanız tekrar resmi olarak çalışamazsınız maaşınız kesilir...

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