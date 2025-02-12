Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 15:17
Hatay , Yayladağı ilçesi Öğretmen için nasıl bir yer acaba ?

Merhaba , 2022 de atandım İstanbul?da görev yapıyorum . Eşim polis Hatay düşünüyoruz. Ben Yayladağı veya Erzin ilçesini istiyorum ancak öğretmen ve polis için hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum. Orada çalışan veya bilgisi olan varsa yorum yazabilir mi ?


emrah0101
Aday Memur
12 Şubat 2025 17:19
Erzin isteyin hocam
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