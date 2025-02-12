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Editörler : Lanet


12 Şubat 2025 15:23
Kaç EYT li besliyorum acaba
Maaşımdan kesilenlerle kaç çalışan EYT linin maaşı ödeniyor

Arizonalı
Memur
12 Şubat 2025 18:28
kaç eyt li aen memur olmadan önce seni besledi düşündün mü
Toplam 1 mesaj

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