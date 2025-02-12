Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Şubat 2025 15:43
Ombudsman: Banka promosyon sözleşmelerini güncelleyin (12.02.2025)

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), kamu çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi gerektiğine karar verdi. Kurum, mevcut ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle çalışanlara yapılan banka promosyon ödemelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık),mevcut ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle çalışanlara yapılan banka promosyon ödemelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Promosyon Sözleşmeleri Güncellenmeli

Başvuru üzerine yapılan inceleme sonucunda, promosyon anlaşmalarının güncellenebilir olduğu belirlenerek, ilgili kamu kurumlarının bu konuda adım atması tavsiye edildi. Kararda, sözleşmelerin mevcut ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanların banka promosyon ödemelerinin güncellenmesi talepleri karşısında, ekonomik gelişmeler, piyasa fiyatlarındaki artış ve benzer güncellemeler göz önünde bulundurulduğunda, kurumların promosyon sözleşme miktarlarını yenileme hakkı bulunmaktadır."

Kamu Denetçiliği Kurumu?ndan Tavsiye Kararı

14 Haziran 2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu çerçevesinde verilen kararda, ilgili idarelere banka promosyon sözleşmelerini güncelleme çağrısı yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu konudaki işlemlerin otuz gün içinde tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kamu Çalışanlarını Yakından İlgilendiriyor

Bu karar, özellikle kamu kurumlarında çalışan memurlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlileri için büyük önem taşıyor. Son dönemde ekonomik şartların değişmesiyle birçok kurumun promosyon anlaşmalarını güncellediği biliniyor. Ancak hala güncelleme yapmayan kurumların olduğu ve bu kararın, çalışanların lehine önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Sürecin Takibi Devam Ediyor

Kamu Denetçiliği Kurumu?nun aldığı bu karar sonrası ilgili kurumların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Eğer banka promosyonları güncellenmezse, çalışanların yargı yoluna başvurabileceği belirtiliyor.


debug
Genel Müdür
12 Şubat 2025 15:52

Bizim kurum 1.5 sene önce uzatmıştı. Şu an 1 yıl kaldı. Sanmıyorum erkene geçip yenilesinler ama göreceğiz bakalım


Mussa1453
Aday Memur
12 Şubat 2025 21:19

Bize geçen sene 22000 TL vermişlerdi,bugün yapılan maaş banka promosyonu güncelleme toplantısı sonucunda 60000 TL cayma bedeli olduğunu öğrendik biz şokkkkk hangi kafa imzaladı o sözleşmeyi ne aldıusak onu verelim bu nedir yaaa

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