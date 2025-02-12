Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Şubat 2025 15:53
EKPSS Sonuçlar Açıklanmış!

Evet sevgili kader ortakları. ÖSYM'nin sitesine girmediyseniz bir girin derim ben size. Kazananlara hayırlı uğurlu bereketli olsun, atama süreçleri rahat kolay olsun. Kazanamayanlar da Allah-u Teala'nın taktirine razı olsun, olamıyorsa da sabretsin. İnşaAllah onlara da Rabbim çok daha hayırlı işler nasip etsin. Yüksek öğretime, sertifikalara, sınavlara çalışmaya, kendimizi geliştirmeye devam edersek Rabbim de bizdeki bu çalışmayı bu çabayı görüp karşılığını iki cihanda da verir inşaAllah. Kazananlara sevinçlerini paylaşacak, kazanamayanlara da teselli verecek kişiler diliyorum. Hayırla kalın.


albertt91
Aday Memur
12 Şubat 2025 15:56

Evet ben bunu saat 11 civarında öğrendim, hayırlı olsun herkese.

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