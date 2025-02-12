Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 16:59
Geçici Görevlendirme Hk

Merhabalar arkadaşlar Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığında Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaktayım. 03.10.204 tarihinde valilik oluru ile il içinde evimden 25km uzaklıkta ki bir kuruma 2024 yılı sonuna kadar görevlendirildim 2024 yılı sonunda kurum adıma hazırlanmış görevlendirmemin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep eden bir dilekçeyi imzalamamı istedi (il müdürlüğünün talebiymiş) bende zaten zorunlu olarak geldiğimi ve evimden 25km uzakta olduğunu belirterek tekrar uzatılmasını istemediğim için imzalamadım 1 ay sonra bürodan görevlendirmemin 1 yıl zorunlu uzatıldığını söylediler.

sorum: Dilekçe vermemiş olmamama rağmen nasıl olur da görevlendirmemi 1 yıl uzatabilirler kanunen bunu yapmaya hakları var mı ?

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının Kurum içi geçici süreli görevlendirme Madde 21 :

Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.

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