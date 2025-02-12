Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Şubat 2025 18:51
yüksek disiplin kuruluna giden dosyalar ne kadar sürede sonuçlanıyor?

Buna dair bir yönetmelik var mı? özellikle YÖK için.

Çok Yazılan Konular

Doktora Sonrası Özel Sektörde Çalışarak Doçentlik?2024 Ekim DoçentlikDr. Öğr. Üyesi torpil, atama ve Mahkeme Süreci30 Yaşından Sonra Sıfırdan BaşlamakVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesi

Sözlük

coğrafi işaret 1 Evdeki en zehirli 3 eşya 2 sütçü imam 1 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 5 tadı tuzu kalmamak 2 antalyaspor 1 lobotomi 1 Tirşik Çorbası 1 manchester city 1 ayaklarını klozete sokmak 2

Son Haberler

Görevden alınan belediye daire başkanı 8. dereceli bir kadroya atanabilir mi?13 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıİmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıZelenskiy'den savaşın sona ermesi için 'toprak takası' önerisiBakan Uraloğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarını inceledi

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL