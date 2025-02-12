Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 18:52

OYAK Bu Sene Yüzde Kaç Nema Verir?

Bu ankete 8 saat 40 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Bu anketin sonuçları 19 Şubat 2025, 18:52 tarihinden sonra görüntülenecektir.

Emir1305
Aday Memur
12 Şubat 2025 20:51
50 55 arasında olacak
Toplam 1 mesaj

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