Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 18:55
Aksaray cezaevi açılacak mı

Aksaraya yapılan cezaevinin ne zaman açılacağına dair bilgisi ya da duyumu olan yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.En az 3 maaş Promosyon için birlikMaaş icrasıYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Vakıfbank promosyon güncellemesiMaaş haczi ve mal bildirimiEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirDerece kademeSürgünBize uymayan İstifa Etsin

Sözlük

Tirşik Çorbası 1 Habib-i Neccar Camisi 2 tadı tuzu kalmamak 2 AB 1 Evdeki en zehirli 3 eşya 2 gülünce gözlerinin içi gülüyor 1 sevmediğin yemekler 1 lobotomi 1 şu an çalan şarkı 5 kartalkaya 1

Son Haberler

Görevden alınan belediye daire başkanı 8. dereceli bir kadroya atanabilir mi?13 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıİmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıZelenskiy'den savaşın sona ermesi için 'toprak takası' önerisiBakan Uraloğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarını inceledi

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL