KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 19:17
Dış kaynak astsubay sağlık kurulu kan tahlili

Dis kaynak astsubaylik icin saglik kurulu islemlerimde dahiliye de verdigim kan tahlili sonucu bilurubin (direkt) urik asit, gulukoz gibi degerlerim bir tik referans araliginin ustunde cikti fakat doktor herhangi olumsuz birsey demeden kase imzayi basarak yolladi beni. Saglik heyetinden gecermiyim ? Bilgisi olan varmi ?

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