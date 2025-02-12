Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2025 19:22
analık izninde tayin
haziran 24 le iller arası tayin yapmıştım başladım ama ücretsiz analık iznindeyim tekrar ne zaman tayin isteyebilirim ve fiilen çalışmaya başlamadan isteyebilir miyim? hizmet puanı işliyor çünkü

hayaldekim
Aday Memur
12 Şubat 2025 19:55
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