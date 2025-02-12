Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 19:28
Proje okulu ataması sonucu il dışı tayin durumu

Görev yaptığım okulda 4. yılım dolduğu için proje okulu atamasında mecburen tercih yapmam gerekiyor. Kendi okuluma ya da başka bir okula atanmam durumunda bu yıl içinde il dışı tayin hakkım var mıdır? Yoksa 4 yıl beklemem mi gerekiyor il dışı yapabilmek için.


bahçesaray
Şef
12 Şubat 2025 22:35
Kılavuzun 5F-G maddesine bakın
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