Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 20:12
Adli soruşturmada açığa alınma olur mu?

Arkadaşlara fetöden yeni dava açılanları meb açığa alıyor mu dava kesinleşmeden ihraç eder mi? Hem adlisi olup hemde aktif görevde olan var mı?

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